2019-11-19T09:39:11+03:00
Общество

В московской квартире обнаружили мертвым чемпиона СССР по теннису

Вячеслав Егоров скончался на прошлой неделе в возрасте 81 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вячеслав Егоров во время теннисного турнира "Все звезды". Москва, 7 января 1990 г. Фото: Денисов Роман/Фотохроника ТАССВячеслав Егоров во время теннисного турнира "Все звезды". Москва, 7 января 1990 г. Фото: Денисов Роман/Фотохроника ТАСС
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В Москве скончался многократный чемпион СССР по теннису, мастер спорта международного класса Егоров Вячеслав Владимирович. Его дочь обнаружила тело в квартире на улице Живописной района Хорошево-Мневники.

Полиция прибыла на место вместе с медиками вечером в субботу. Специалисты установили, что смерть наступила с 13 по 16 ноября. Тело уже начало разлагаться. Его направили в морг Царицыно. Об этом сайту kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Вячеслав Егоров - трёхкратный чемпион СССР по теннису в мужском и смешанном парном разряде, двукратный финалист в одиночном разряде, победитель Всесоюзных зимних соревнований, Спартакиад народов Советского Союза и Кубка СССР.

С 1971 по 1989 год преподавал в Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского. В 2012 году попал в списки Зала российской теннисной славы.

Умер в возрасте 81 года.

Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее стало известно о смерти другого известного теннисиста Александра Волкова. Спортсмену было 52 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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