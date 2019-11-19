В московской квартире обнаружили мертвым чемпиона СССР по теннису
В Москве скончался многократный чемпион СССР по теннису, мастер спорта международного класса Егоров Вячеслав Владимирович. Его дочь обнаружила тело в квартире на улице Живописной района Хорошево-Мневники.
Полиция прибыла на место вместе с медиками вечером в субботу. Специалисты установили, что смерть наступила с 13 по 16 ноября. Тело уже начало разлагаться. Его направили в морг Царицыно. Об этом сайту kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Вячеслав Егоров - трёхкратный чемпион СССР по теннису в мужском и смешанном парном разряде, двукратный финалист в одиночном разряде, победитель Всесоюзных зимних соревнований, Спартакиад народов Советского Союза и Кубка СССР.
С 1971 по 1989 год преподавал в Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского. В 2012 году попал в списки Зала российской теннисной славы.
Умер в возрасте 81 года.
Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее стало известно о смерти другого известного теннисиста Александра Волкова. Спортсмену было 52 года.
ИСТОЧНИК KP.RU