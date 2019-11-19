2019-11-19T12:40:09+03:00
В мире

В Италии домашних животных хотят приравнять в правах к детям

В гражданском кодексе хотят прописать, как делить питомцев после развода, а служебным собакам предлагают назначить пожизненную пенсию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Животным в Италии оставляют наследствоЖивотным в Италии оставляют наследствоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Италии рассматривают законопроект, который приравнивает домашних животных в правах с детьми. Авторы документа хотят внести изменения в гражданский кодекс. Как сообщает газета Giornale, кодекс хотят дополнить двумя новыми определениями. Так, например, животных хотят определять как «существ, обладающих чувствами», а домашних питомцев предложено считать не «не предметом или вещью, а живыми существами».

В случае, если документ будет принят парламентом, то владельцы животных будут нести ответственность за содержание питомцев. В случае смерти будут определять, кто из членов семьи возьмет опеку над собакой или кошкой. Есть пункт, по которому станет возможно через суд добиваться права опеки над питомцем после развода.

Как и детям, домашним животным разрешено будет посещать общественные места, ходить в церковь или торговые центры.

Животные, которые заняты на службе полиции или организациях по спасению, смогут получать пожизненную пенсию.

Ранее в Италии разрешили хоронить домашних питомцев с их владельцами. Любовь к животным в этой стране так велика, что некоторые даже оставляют наследство своим кошкам и собакм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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