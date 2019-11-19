Эксперты объяснили, что будет после отказа американцев от корабля «Союз»

СЕГОДНЯ 14:06 2019-11-19T14:06:15+03:00

Россия получает за каждого иностранного астронавта на борту "Союза" по 85 миллионов долларов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За каждого астронавта на борту корабля Россия получает 85 миллионов долларов

Изменить размер текста: A A

Американские астронавты планируют совсем скоро отказаться от полетов на российском корабле «Союз». Эта ситуация несет в себе сразу несколько проблем, уверен руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Он отметил, что американские астронавты могут не попасть на МКС в 2020 и 2021 годах, а Россия потеряет большие деньги. В среднем за доставку астронавта к станции российская сторона получала 85 миллионов долларов.

- Прекращение использования «Союза», как средства доставки иностранных граждан на МКС – это большая потеря для нас. Речь идет о хороших деньгах, они окупают весь полет, в том числе и наших космонавтов, — отметил Моисеев.

Сейчас Роскосмос пытается найти альтернативу сотрудничеству с NASA, но пока доступен только один вариант – космические туристы. Это случайные заработки, которые не могут быть стабильными.

- Для нас ничего страшного. Да, мы зарабатываем на этом деньги. Может быть, у нас будет какой-то нестабильный заработок. <…> Мы можем приобрести тех же самых космических туристов. <…> Нормальный процесс, коммерческий, - высказывает свою позицию летчик-космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев.

Он отметил, что США движутся своим путем и отказ от «Союза» был вполне ожидаемым. Он также отметил, что «свято место пусто не бывает».

- Думаю, многие страны заинтересованы, чтобы отправить своих граждан в космос и получить какой-то опыт, - комментирует телеканалу «360» Максим Сураев.

Ранее сайт kp.ru писал, что на Международную космическую станцию впервые за 19 лет может отправиться исключительно российский экипаж. Зарубежные астронавты не попали в списки на полеты в октябре 2020 года и начала 2021-го.

Все места в корабле "Союз МС-17" закреплены за нашими соотечественниками: Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и Николаем Чубом.

ИСТОЧНИК KP.RU