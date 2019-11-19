Американцам не нашлось мест в составе экипажей кораблей "Союз"

СЕГОДНЯ 08:29 2019-11-19T08:35:36+03:00

На МКС впервые за 19 лет могут отправиться одни россияне

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На Международную космическую станцию впервые за 19 лет может отправиться исключительно российский экипаж. Зарубежные астронавты не попали в списки на полеты в октябре 2020 года и начала 2021-го.

Все места в корабле "Союз МС-17" закреплены за нашими соотечественниками: Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и Николаем Чубом. Также в космос впервые планируется отправить сразу трех Сергеев. Об этом сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов.

Сайт kp.ru писал, что американцы и сами хотели отказаться от использования российских "Союзом", поскольку их корабли уже весной 2020 года смогут самостоятельно доставлять астронавтов на МКС.

Однако глава NASA Джим Брайденстайн недавно обратился к главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину с просьбой предоставить по одному месту в экипажах космонавтам из США. Оказалось, что полеты новых американских кораблей задерживаются. По этому вопросу ведутся переговоры, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU