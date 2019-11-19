2019-11-19T14:47:51+03:00
В мире

Столтенберг заявил о планах НАТО признать космос «оперативной сферой»

О размещении оружия в космосе речи не идет, но космические военные угрозы НАТО пока не исключает
Ольга МАТЫС
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Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне встречи министров иностранных дел стран-участниц альянса заявил, что предположительно на этих переговорах космическое пространство будет объявлено оперативной сферой НАТО.

«Космос необходим для обороны и сдерживания Североатлантического союза, для раннего предупреждения возможных угроз, для связи и навигации», - сказал он на встрече с журналистами.

Столтенберг отметил, что подход НАТО к космосу будет оставаться сугубо оборонительным и полностью соответствовать международному праву. Однако при этом он сообщил, что Североатлантический альянс собирается изучить возможные космические угрозы, которые могут быть расценены как военные.

Напомним, что ранее стало известно об обвинениях со стороны Майка Помпео в адрес Китая в проведении многочисленных кибератак против НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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