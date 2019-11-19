2019-11-19T16:10:25+03:00
В мире

"Хороший фактор": Генсек НАТО поприветствовал передачу РФ Украине кораблей

Йенс Столтенберг подчеркнул, что данный факт будет способствовать переговорам в "нормандском формате"
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"Хороший фактор": Генсек НАТО поприветствовал передачу РФ Украине кораблей"Хороший фактор": Генсек НАТО поприветствовал передачу РФ Украине кораблейФото: REUTERS
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приветствует передачу Россией Киеву украинских кораблей, которые в прошлом годы были задержаны за провокацию в Керченском проливе.

Столтенберг уверен, что это будет способствовать реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Незалежной и переговорам в "нормандском формате".

- Это соответствует международным обязательствам РФ. Я думаю, что это хороший фактор, и надеюсь, что будет способствовать прогрессу в реализации минских соглашений, - отметил генсек НАТО.

Столтенберг напомнил, что главы МИД стран альянса обсудят этот вопрос на заседании 20 ноября.

- Я ожидаю, что министры обсудят этот вопрос", - сказал он, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, накануне стало известно о том, что три судна, задержанных год назад в Керченском проливе, вернули Украине. Сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков прокомментировал "КП" этот шаг.

Задержанные украинские корабли направляются в сторону Крымского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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