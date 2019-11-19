2019-11-19T16:22:18+03:00
В мире

Американский дипломат заподозрил Россию в прослушке разговора Трампа с послом при ЕС

Дэвид Холмс заявил, что посол во время телефонного разговора с лидером США находился в ресторане в Киеве, что кажется необычным с точки зрения безопасности связи
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американский дипломат заподозрил Россию в прослушке разговора Трампа с послом при ЕСАмериканский дипломат заподозрил Россию в прослушке разговора Трампа с послом при ЕСФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сотрудник американского посольства в Киеве Дэвид Холмс заявил, что россияне могли прослушать телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа с послом США при Евросоюзе Гордоном Сондландом.

Во время разговора Трамп якобы интересовался готовностью властей Незалежной начать расследование против сына экс вице-президента США Джозефа Байдена.

При этом Холмс подчеркнул, что Сондланд во время телефонного разговора с Трампом находился в ресторане в Киеве, что кажется необычным с точки зрения безопасности связи, пишет "ТАСС".

- По моему опыту, телефонные разговоры с президентом содержат очень чувствительную с точки зрения безопасности информацию, и их осуществляют соответствующим образом, - отметил Холмс.

Он также подтвердил, что существует риск того, что с территории России любой телефонный разговор может быть прослушан русскими.

- Я полагаю, что по меньшей мере две из трех, если не все три сети сотовой связи принадлежат российским компаниям, или же у них есть значительные доли, - заявил Дэвид Холмс.

Он также отметил тот, факт, который показался ему крайне подозрительным: в самом начале беседы голос Трампа был слишком громким, и Сондланд отодвинул трубку от уха, так что разговор стал слышен окружающим людям в ресторане.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что опубликует стенограмму еще одного телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским. По словам президента США, данный разговор состоялся еще в апреле этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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