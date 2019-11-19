Минобороны России направляет дополнительные патрули военной полиции в Сирию

СЕГОДНЯ 15:25 2019-11-19T16:18:05+03:00

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Дополнительные силы военной полиции отправят из России в Сирию. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В рамках заключенного в Сочи меморандума, Россия и Турция начинают совместное патрулирование на территории Сирии у турецкой границы. Во вторник 19 ноября принято решение увеличить число патрулей.

- Благодаря реализуемому Россией комплексу мер удалось значительно стабилизировать обстановку в регионе, - приводит его слова «Интерфакс».

Конашенков рассказал, что Российский центр по примирению враждующих сторон принимает участие в восстановлении гражданских объектов, разрушенных во время турецкой спецоперации "Источник мира". Также российские военные медики открывают полевые гсопитали, жителям Заевфратья доставляют гуманитарную помощь.

Ранее глава МИД Турции сообщил, что если не удастся отодвинуть курдов из зоны безопасности, спецоперацию "Источник мира" могут возобновить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/738646" frameborder="0"></iframe> Российская военная полиция патрулирует трассу М-4 на севере Сирии.Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU