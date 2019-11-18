2019-11-18T23:24:33+03:00
Политика

Турция пригрозила возобновить операцию «Источник мира» в Сирии

Глава турецкого МИД заявил, что Анкара должна «избавиться от угрозы терроризма»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Турции Мевлют ЧавушоглуМинистр иностранных дел Турции Мевлют ЧавушоглуФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник, 18 ноября, заявил о готовности Анкары возобновить военную операцию «Источник мира» на севере Сирии, если курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) не отведут своих бойцов от турецкой границы, передает газета Yeni Safak.

«Если территории не будут очищены, то мы вновь начнем операцию», - пригрозил он.

Глава турецкого МИД пояснил, что его страна обязательно «должна избавиться от угрозы терроризма», исходящих от курдских формирований.

При этом Мевлют Чавушоглу обвинил Соединенные Штаты и Россию в том, что они, по его словам, не предприняли «необходимые шаги» в рамках достигнутых с Турцией договоренностей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии Анкара объявила 9 октября, мировое сообщество осудило такие действия. 17 октября США и Турция договорились о приостановке боевых действий на пять суток, а прекратить военную операцию удалось благодаря российско-турецкому меморандуму о взаимопонимании.

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Военкор «КП» Александр Коц передает с севера Сирии, где Турция проводит операцию «Источник мира» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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