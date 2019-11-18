Турция пригрозила возобновить операцию «Источник мира» в Сирии

18 Нояб. 23:24 2019-11-18T23:24:33+03:00

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник, 18 ноября, заявил о готовности Анкары возобновить военную операцию «Источник мира» на севере Сирии, если курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) не отведут своих бойцов от турецкой границы, передает газета Yeni Safak.

«Если территории не будут очищены, то мы вновь начнем операцию», - пригрозил он.

Глава турецкого МИД пояснил, что его страна обязательно «должна избавиться от угрозы терроризма», исходящих от курдских формирований.

При этом Мевлют Чавушоглу обвинил Соединенные Штаты и Россию в том, что они, по его словам, не предприняли «необходимые шаги» в рамках достигнутых с Турцией договоренностей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии Анкара объявила 9 октября, мировое сообщество осудило такие действия. 17 октября США и Турция договорились о приостановке боевых действий на пять суток, а прекратить военную операцию удалось благодаря российско-турецкому меморандуму о взаимопонимании.

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ИСТОЧНИК KP.RU