Ученые выяснили, что бактериальные инфекции вызывают рак

СЕГОДНЯ 15:46 2019-11-19T15:48:36+03:00

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Американские ученые из Университета Северной Каролины в штате Шарлотта обнаружили взаимосвязь между бактериальными инфекциями и злокачественными образованиями. На возникновение рака влияют бактерии, пришли к выводу биологи. Результаты их исследования опубликованы на портале MedicalXpress.

При взаимодействии микробов с ликопротеином MUC1 возможно поражение эпителиальных клеток, что может привести к возникновению таких видов рака, как рак толстой кишки, легких, желудка, печени и поджелудочной железы. MUC1 присутствует почти во всех железистых эпителиальных клетках и участвует в защите слизистого слоя, фактически он дейстует как противовоспалительное средство. Но когда белок соединяется с бактерией, он теряет свою функцию. От самого белка остается «цитоплазматический хвост», который запускает процессы, вызывающие рак.

- Около 20 процентов всех злокачественных новообразований, особенно злокачественных опухолей эпителия, связаны с какой-либо инфекцией, вирусной или бактериальной, основной причиной является постоянное воспаление, - сообщает биолог Пинку Мукерджи.

Сайт kp.ru писал о нобелевском лауреате, который назвал основные причины появления рака.

ИСТОЧНИК KP.RU