"Абсурд": Песков прокомментировал претензии "Нафтогаза" к "Газпрому"
Ранее президент РФ заявил, что украинская компания новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с российской корпорацией по новому контракту
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает считать абсурдными и неприемлемыми претензии украинской компании "Нафтогаз" к "Газпрому".
Напомним, снятие любых претензий к российской стороне является одним из условий для заключения нового газового контракта с Украиной.
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ИСТОЧНИК KP.RU