2019-11-19T15:48:26+03:00
Политика

"Абсурд": Песков прокомментировал претензии "Нафтогаза" к "Газпрому"

Ранее президент РФ заявил, что украинская компания новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с российской корпорацией по новому контракту
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает считать абсурдными и неприемлемыми претензии украинской компании "Нафтогаз" к "Газпрому".

Напомним, снятие любых претензий к российской стороне является одним из условий для заключения нового газового контракта с Украиной.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24