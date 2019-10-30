2019-10-30T22:47:07+03:00
Политика

Путин призвал избавиться от «абсурдных» претензий Киева к «Газпрому»

Российский лидер сообщил, что Москва готова поставлять газ Украине по «значительно сниженным ценам»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Российский лидер сообщил, что Москва готова поставлять газ Киеву по «значительно сниженным ценам»Российский лидер сообщил, что Москва готова поставлять газ Киеву по «значительно сниженным ценам»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин призвал обнулить «абсурдные» претензии по транзиту газа между «Нафтогазом Украина» и «Газпромом».

«Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования со всех сторон», — сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Путин также заявил о готовности Москвы поставлять Киеву газ по сниженным ценам. «Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину. Причем со значительным снижением цены - в отличие от той, по которой потребители российского газа получают на Украине сегодня», - сообщил глава государства.

Путин отметил, что получение российского газа будет выгодно для Украины: как для граждан, так и для экономики в целом.

Как писал сайт kp.ru, ранее прошли переговоры о транзите российского газа на Украину. По итогам консультаций глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Москва готова продлить действующий контракт на транзит газа, но Киев должен успеть имплементировать европейские нормы в свое законодательство. В Кремле сообщили, что одним из главных условий для транзита газа является отсутствие судебных претензий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ФРС США третий раз подряд снизила базовую процентную ставку
В центре Лондона произошла утечка неизвестного химического вещества
Путин усомнился, что Зеленский сможет «справиться» с националистами
Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика признал свою ошибку
Путин рассказал о большом интересе Венгрии к «Турецкому потоку»
СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества от имени сотрудников госструктур
В США борьбу с «Северным потоком – 2» навали главным приоритетом
Глава «Нафтогаза» прокомментировал решение Дании по «Северному потоку - 2»
Россиян все чаще стали обманывать мошенники, прикидывающиеся следователями
В Минобороны рассказали о первых итогах учений «БАРС-2019» в Сербии
В Кремле сообщили, что Садовничий продолжает руководить МГУ
В регионах появятся центры военной подготовки «Авангард»
Жители нескольких стран отмечают сбои в работе Instagram, Facebook и WhatsApp
Онищенко объяснил, почему россияне стали меньше болеть
«Люди Донбасса»: Вышинский снял документальный сериал о тех, кто пять лет живет в условиях войны
Минфин предложил сократить расходы чиновников на смартфоны и планшеты
Россия и США ведут переговоры о восстановлении численности дипломатов
Пять человек погибло при столкновении Kia и грузовика в Подмосковье