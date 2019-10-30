Путин призвал избавиться от «абсурдных» претензий Киева к «Газпрому»

СЕГОДНЯ 22:47 2019-10-30T22:47:07+03:00

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Президент России Владимир Путин призвал обнулить «абсурдные» претензии по транзиту газа между «Нафтогазом Украина» и «Газпромом».

«Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования со всех сторон», — сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Путин также заявил о готовности Москвы поставлять Киеву газ по сниженным ценам. «Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину. Причем со значительным снижением цены - в отличие от той, по которой потребители российского газа получают на Украине сегодня», - сообщил глава государства.

Путин отметил, что получение российского газа будет выгодно для Украины: как для граждан, так и для экономики в целом.

Как писал сайт kp.ru, ранее прошли переговоры о транзите российского газа на Украину. По итогам консультаций глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Москва готова продлить действующий контракт на транзит газа, но Киев должен успеть имплементировать европейские нормы в свое законодательство. В Кремле сообщили, что одним из главных условий для транзита газа является отсутствие судебных претензий.

ИСТОЧНИК KP.RU