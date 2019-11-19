Аукционный дом Christie's выставит на торги прижизненное издание романа "Евгений Онегин" Пушкина
Данный лот оценили в $130-195 тысяч
Изменить размер текста:
В британском аукционном доме Christie's рассказали, что прижизненное издание романа "Евгений Онегин" писателя Александра Сергеевича Пушкина станет одним из топ-лотов аукциона "Россия: выдающиеся книги и манускрипты".
Он пройдет в Лондоне в среду, 27 ноября. К слову, данный лот оценили в £100-150 тыс. ($130-195 тыс.)
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU