2019-11-19T17:42:34+03:00
В мире

"Я суеверный человек": Зеленский заявил, что не будет бриться, пока в Одессу не вернутся три украинских корабля

Судна были задержаны Россией в ноябре 2018 года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Украинский лидер Владимир Зеленский назвал себя суеверным человеком и заявил, что не будет бриться до тех пор, пока в Одессу не вернуться три украинских корабля, которые были задержаны Россией в ноябре 2018 года.

- Хочу извиниться, что я небритый. Есть такое слово украинское классное — забобон (суеверие). Сейчас я жду корабли. Корабли вернутся — тогда побреюсь, - отметил Зеленский.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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