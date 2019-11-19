"Я суеверный человек": Зеленский заявил, что не будет бриться, пока в Одессу не вернутся три украинских корабля
Судна были задержаны Россией в ноябре 2018 года
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Украинский лидер Владимир Зеленский назвал себя суеверным человеком и заявил, что не будет бриться до тех пор, пока в Одессу не вернуться три украинских корабля, которые были задержаны Россией в ноябре 2018 года.
- Хочу извиниться, что я небритый. Есть такое слово украинское классное — забобон (суеверие). Сейчас я жду корабли. Корабли вернутся — тогда побреюсь, - отметил Зеленский.
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ИСТОЧНИК KP.RU