2019-11-19T00:06:59+03:00
Политика

На Украине не считают возвращение кораблей актом доброй воли России

По словам главы Минобороны Незалежной, просто «страна-агрессор» выполнила решение морского трибунала
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр обороны Украины Андрей ЗагороднюкМинистр обороны Украины Андрей ЗагороднюкФото: REUTERS
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В Киеве решили считать возвращение украинских кораблей, задержанных за нарушение российской границы во время прошлогодней провокации в Керченском проливе, не жестом доброй воли России, а очередной «победой» Незалежной. Об этом со своей страницы Facebook заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Возвращение катеров и буксира – это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как ничто иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала», - написал Загороднюк.

Глава украинского Минобороны добавил, что получив свои суда обратно, специалисты их осмотрят и «дадут рекомендации», как поскорее вернуть их на службу.

«Мы и в дальнейшем будем строить дееспособный военно-морской флот, который будет защищать Украину. Это залог стабильности в регионе», - подытожил он.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Россия вернула Украине три корабля – рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» – 18 ноября, однако после этого Киев объявил, что продолжит судиться с Москвой.

Три судна, задержанных год назад в Керченском проливе, вернули Киеву.Утром 17 ноября появилась информация о том, что буксир «Яны Капу» и военные катера «Бердянск» и «Никополь», которые, после нарушения территориальных вод РФ в ноябре прошлого года, были задержаны и препровождены в порт Керчи, в течении суток из этого порта были выведены и переданы украинской стороне

ИСТОЧНИК KP.RU

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