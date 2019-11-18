На Украине не считают возвращение кораблей актом доброй воли России

18 Нояб. 23:53 2019-11-19T00:06:59+03:00

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В Киеве решили считать возвращение украинских кораблей, задержанных за нарушение российской границы во время прошлогодней провокации в Керченском проливе, не жестом доброй воли России, а очередной «победой» Незалежной. Об этом со своей страницы Facebook заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Возвращение катеров и буксира – это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как ничто иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала», - написал Загороднюк.

Глава украинского Минобороны добавил, что получив свои суда обратно, специалисты их осмотрят и «дадут рекомендации», как поскорее вернуть их на службу.

«Мы и в дальнейшем будем строить дееспособный военно-морской флот, который будет защищать Украину. Это залог стабильности в регионе», - подытожил он.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Россия вернула Украине три корабля – рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» – 18 ноября, однако после этого Киев объявил, что продолжит судиться с Москвой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/744298" frameborder="0"></iframe> Три судна, задержанных год назад в Керченском проливе, вернули Киеву.Утром 17 ноября появилась информация о том, что буксир «Яны Капу» и военные катера «Бердянск» и «Никополь», которые, после нарушения территориальных вод РФ в ноябре прошлого года, были задержаны и препровождены в порт Керчи, в течении суток из этого порта были выведены и переданы украинской стороне

ИСТОЧНИК KP.RU