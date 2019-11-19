2019-11-19T20:11:21+03:00
В мире

Зеленский поднимет вопрос о возвращении Донбасса на саммите "нормандской четверки"

Украинский лидер рассказал, что планирует поставить вопрос про обмен пленными
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Зеленский поднимет вопрос о возвращении Донбасса на саммите "нормандской четверки"Зеленский поднимет вопрос о возвращении Донбасса на саммите "нормандской четверки"Фото: REUTERS
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Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что планирует поднять вопрос о сроках возвращения под контроль Киева всей территории Донбасса на саммите "нормандской четверки" в Париже. Он пройдет 9 декабря.

- Я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками. Мы об этом будем говорить, я буду поднимать этот вопрос, - уточнил лидер Незалежной.

Зеленский заявил, что на данный момент "есть серьезные вопросы, которые связаны с безопасностью, есть гуманитарные вопросы, социальные, есть вопросы, связанные с местными выборами".

Владимир Зеленский добавил, что намерен поставить вопрос о сроках обмена пленными, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал передачу РФ Украине кораблей. Лидер альянса подчеркнул, что данный факт будет способствовать переговорам в "нормандском формате".

ИСТОЧНИК KP.RU

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