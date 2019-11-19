2019-11-19T19:33:32+03:00
Авто

В Госавтоинспекции рассказали об особенностях обучения в юношеских автошколах

Тема была затронута в эфире Радио "Комсомольская правда" заместителем начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Сергеем Хранцкевичем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полковник полиции Сергей Хранцкевич в эфире Радио «Комсомольская правда»Полковник полиции Сергей Хранцкевич в эфире Радио «Комсомольская правда»Фото: Андрей МИНАЕВ
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Обучение в юношеских автошколах более сложный процесс, чем посещение обычных автошкол, однако, согласно данным статистики, такие водители чувствуют себя за рулем гораздо увереннее. Длительное изучение правил дорожного движения прививает им культуру поведения на дорогах.

Такого мнения придерживается замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич, который во вторник, 19 ноября, стал гостем программы "Россия в движении".

"Этот процесс, наверное, более сложный... Он складывается из умения педагога донести тему, научить понимать дорожные знаки и ориентироваться в дорожно-транспортной среде", - сказал полковник в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что если в обычных автошколах водительское удостоверение получаешь уже через полгода, то в ЮАШ процесс затягивается иногда даже на 2-3 года. Но если темы доносятся до ребенка интересно и доступно, то он ходит туда с удовольствием.

Сейчас Госавтоинспекция активно работает над увеличением количества таких школ по всей стране, поскольку на сегодняшний день их все еще недостаточно. Процесс обучения детей контролируется, проверяется наличие возможности обучать их на площадках.

Сайт kp.ru писал, что ранее в правительстве заявили о намерении расширить сеть ЮАШ в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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