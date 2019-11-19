В МИД Украины заявили, что Киев готов принять "разумный компромисс" по итогам встречи "нормандской четверки"
Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина готова принять "разумный компромисс" по итогам встречи "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина).
Напомним, встреча лидеров четырех стран пройдет в Париже 9 декабря.
Глава ведомства выразил оптимизм в связи с предстоящим саммитом.
- Надеемся, что на встрече мы достигнем реального прогресса, которого ожидаем с 2016 года, когда были последние встречи в "нормандском формате, - отметил Пристайко.
Уже известно, что на предстоящем саммите украинская сторона намерена поднять вопрос о сроках возвращения под контроль Киева всей территории Донбасса, пишет "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Генсек НАТО поприветствовал передачу РФ Украине кораблей. Йенс Столтенберг подчеркнул, что данный факт будет способствовать переговорам в "нормандском формате.
ИСТОЧНИК KP.RU