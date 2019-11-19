2019-11-19T21:18:35+03:00
В мире

В МИД Украины заявили, что Киев готов принять "разумный компромисс" по итогам встречи "нормандской четверки"

Об этом рассказал глава ведомства Вадим Пристайко
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В МИД Украины заявили, что Киев готов принять "разумный компромисс" по итогам встречи "нормандской четверки"В МИД Украины заявили, что Киев готов принять "разумный компромисс" по итогам встречи "нормандской четверки"Фото: REUTERS
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Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина готова принять "разумный компромисс" по итогам встречи "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина).

Напомним, встреча лидеров четырех стран пройдет в Париже 9 декабря.

Глава ведомства выразил оптимизм в связи с предстоящим саммитом.

- Надеемся, что на встрече мы достигнем реального прогресса, которого ожидаем с 2016 года, когда были последние встречи в "нормандском формате, - отметил Пристайко.

Уже известно, что на предстоящем саммите украинская сторона намерена поднять вопрос о сроках возвращения под контроль Киева всей территории Донбасса, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Генсек НАТО поприветствовал передачу РФ Украине кораблей. Йенс Столтенберг подчеркнул, что данный факт будет способствовать переговорам в "нормандском формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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