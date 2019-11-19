СЕГОДНЯ 20:17 2019-11-19T21:52:34+03:00

В Германии выступили за сохранение транзита газа через Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующие контракты РФ и Незалежной на транзит и поставку топлива завершаются в конце декабря

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Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что транзит газа России через Украину должен продолжаться и после истечения срока контракта между странами (декабрь 2019).

- Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года, - уверен представитель ведомства ФРГ.

При этом он рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила российскому лидеру Владимиру Путину, что "реализация альтернативного газового транзита через Украину в будущем для нее очень важная тема и Путин дал ей некоторые обещания".

- Мы сейчас находимся в периоде реализации этих обещаний для того, чтобы этот газовый транзит был организован. Есть еще много проблем, которые надо решить, - подытожил Маас, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Госдуме объяснили последствия отказа Украины от российского газа. Это приведет к прямым и косвенным убыткам.

ИСТОЧНИК KP.RU