2019-11-19T22:20:43+03:00
Общество

В Минтрансе подготовят предложения по изменению ряда правил авиаперевозки животных

Замглавы российского ведомства отметил, что "установить единые габариты - не выход из ситуации"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Минтрансе подготовят предложения по изменению ряда правил авиаперевозки животныхВ Минтрансе подготовят предложения по изменению ряда правил авиаперевозки животныхФото: "КП" Архив
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Заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик рассказал, что Минтранс в ближайшее время разработает свои предложения о порядке перевозки животных в салоне авиасудна. В ведомстве также изучат необходимость изменений соответствующих правил.

С такими заявлениями Юрчик выступил после скандального инцидента с подменой кота на рейсе "Аэрофлота".

- Внимательно эту ситуацию изучим, постараемся найти такое решение, чтобы оно было не в ущерб безопасности полетов и, учитывая, что мы все очень любим наших домашних питомцев, - отметил Юрчик.

Он подчеркнул, что "можно установить нормы какие-то по весу, так же, как и с ручной кладью".

- Мы увидели, что существует проблема, возникла проблема, решена она была, может быть, не лучшим образом, хотя признаем, что и пассажир себя вел не совсем корректно, - подчеркнул Александр Юрчик, пишет "ТАСС".

Напомним, пассажир, которого не пустили на борт самолета из-за толстого кота заявил, что ему пришлось идти на хитрость, чтобы взять любимого питомца с собой в путешествие. Парень подменил на взвешивании кота и полетел домой бизнес-классом. По итогам служебного расследования данного инцидента "Аэрофлот" исключил клиента из программы лояльности из-за чрезмерной "хитрости".

ИСТОЧНИК KP.RU

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