2019-11-19T22:27:30+03:00
Политика

Медведев назвал переговоры с Румасом продуктивными и полезными

Общение российского и белорусского премьер-министра длилось около семи часов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Медведев назвал переговоры с Румасом продуктивными и полезнымиМедведев назвал переговоры с Румасом продуктивными и полезнымиФото: Архив "КП"
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что большая часть дорожных карт по интеграции России и Белоруссии была согласована на встрече с белорусским премьером, Сергеем Румасом.

- Значительная часть дорожных карт согласована. Мы долго и подробно обсуждали, какие согласованы, какие нет, - отметил Медведев.

Встреча премьеров обеих стран длилась около семи часов.

Медведев отметил, что прошедшие переговоры были продуктивными, обсуждение было полезным, "абсолютно откровенным".

- С расстановкой акцентов, где мы договорились, а где не договорились, - заявил российский премьер, пишет "РИА-Новости"

Медведев подчеркнул, что "в конечном счете все это должно быть одобрено президентами двух государств для того, чтобы положить начало еще более существенной работе по подготовке изменения в законодательства РФ и Республики Беларусь".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с РФ. Сторонам необходимо решить принципиально важные вопросы в экономике

ИСТОЧНИК KP.RU

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