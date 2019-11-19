Гильерме не доверили место в воротах сборной России в матче против Сан-Марино

СЕГОДНЯ 21:31 2019-11-19T21:34:54+03:00

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Сегодня вечером, 19 ноября, футболисты сборной России проведут свой последний матч в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2020 года. Наши играют в гостях против слабейшей сборной своей группы и всего континента - команды Сан-Марино. В июне наши играли против сан-маринцев и на поле стадиона в Саранске одержали разгромную победу со счетом 9:0.

С первых минут у нас на поле будет сразу несколько перемен в стартовом составе. Капитаном у нас будет Артем Дзюба, а вот в защите ряд интересных перестановок. Ворота у нас будет защищать Антон Шунин. Для динамовского вратаря это - первая игра в сборной после долгого перерыва. А в центре обороны в паре с Джикией сыграет Максим Беляев из тульского "Арсенала".

Для Антона Шунина игра за Россию против Сан-Марино - первый матч с 11 ноября 2011 года. Тогда он отыграл в поединке против Греции. Товарищеская встреча завершилась вничью 1:1.

Стартовый состав сборной России на игру против Сан-Марино: Шунин, Беляев, Оздоев, Кузяев, Бакаев, Кудряшов, Джикия, А.Миранчук, Ионов, Дзюба, Петров.

Эта игра в турнирном плане не влияет абсолютно ни на что. Россияне уже досрочно обеспечили себе место в финальном турнире Евро-2020. И поражение от Бельгии 1:3 три дня назад никак не повлияло на наши турнирные расклады.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Марино - Россия. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:45 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU