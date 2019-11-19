В школах могут ввести уроки по кибербезопасности

СЕГОДНЯ 21:52 2019-11-19T21:52:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В российских школах могут появиться уроки по кибербезопасности. Представители Общественной палаты уже обратились в Министерство просвещения с данной инициативой.

Если предложение найдет поддержку, то школьникам будут рассказывать об опасностях, которые подстерегают их в Интернете, а еще о кибербуллинге. Это поможет снизить агрессию в подростковой среде, уверены общественники.

- Дети много времени проводят за компьютерами, часто это агрессивные игры, грань между выдумкой и реальностью стирается. Школьникам нужно развивать эмпатию, чтобы они могли ставить себя на место жертвы, - объясняет News.ru председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Поручат вести новые занятия педагогам, они должны будут беседовать не только с детьми, но и с родителями. Не исключено, что это будет оплачиваться отдельно, так как не входит в школьную нагрузку.

- Психология закладывается в раннем возрасте, нужно объяснять подросткам, что замыкаться в себе – плохая идея, нужно делиться, искать выход со сверстниками и родителями, - заключает Сутормина.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в российских школах появятся онлайн-библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU