2019-11-19T21:52:13+03:00
Общество

В школах могут ввести уроки по кибербезопасности

С таким предложением выступила комиссия Общественной палаты
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Школьников научат кибербезопасностиШкольников научат кибербезопасностиФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В российских школах могут появиться уроки по кибербезопасности. Представители Общественной палаты уже обратились в Министерство просвещения с данной инициативой.

Если предложение найдет поддержку, то школьникам будут рассказывать об опасностях, которые подстерегают их в Интернете, а еще о кибербуллинге. Это поможет снизить агрессию в подростковой среде, уверены общественники.

- Дети много времени проводят за компьютерами, часто это агрессивные игры, грань между выдумкой и реальностью стирается. Школьникам нужно развивать эмпатию, чтобы они могли ставить себя на место жертвы, - объясняет News.ru председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Поручат вести новые занятия педагогам, они должны будут беседовать не только с детьми, но и с родителями. Не исключено, что это будет оплачиваться отдельно, так как не входит в школьную нагрузку.

- Психология закладывается в раннем возрасте, нужно объяснять подросткам, что замыкаться в себе – плохая идея, нужно делиться, искать выход со сверстниками и родителями, - заключает Сутормина.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в российских школах появятся онлайн-библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Киевский суд отпустил на поруки лидера радикальной партии Олега Ляшко
Эксперт оценил перспективы дальнейшего транзита российского газа через территорию Украины
Гильерме не доверили место в воротах сборной России в матче против Сан-Марино
Медведев назвал переговоры с Румасом продуктивными и полезными
В Минтрансе подготовят предложения по изменению ряда правил авиаперевозки животных
Армена Джигарханяна выписали из клиники после обследования
В Германии выступили за сохранение транзита газа через Украину
В Госавтоинспекции прокомментировали видео с ребенком за рулем автомобиля
В МИД Украины заявили, что Киев готов принять "разумный компромисс" по итогам встречи "нормандской четверки"
Латвийский косметический бренд Dzintars окончательно разорился
Госавтоинспекция: высокие требования к автошколам необходимы для обучения грамотных специалистов
В Госавтоинспекции рассказали об особенностях обучения в юношеских автошколах