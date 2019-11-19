Киевский суд отпустил на поруки лидера радикальной партии Олега Ляшко
Такое решение было принято в рамках дела о его драке с депутатом Рады, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского
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В Киеве суд принял решение отпустить на поруки главу украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом. Последний представляет партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
При этом прокуратура настаивала на взятии политика под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU