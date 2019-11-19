Суд ООН обязал РФ предоставить меморандум по иску Украины
В Международном суде ООН сообщили, что Россия обязана в срок до 8 декабря 2020 года предоставить контрмеморандум по иску Украины.
- Это срок для подачи контрмеморандума по делу, касающемуся применению международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, - сказано в официальном сообщении.
Напомним, ранее представитель украинской стороны заявил, что Киев ожидает решения суда ООН по украинскому иску в 2022 году – в начале 2023 года, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Госдуме объяснили последствия отказа Украины от российского газа. Это приведет к прямым и косвенным убыткам, по мнению экспертов. Депутат Игорь Ананских заявил, что киевским властям нужно поинтересоваться у граждан, что им ближе: покупать дешёвый газ напрямую из России или дорогой через нескольких посредников.
ИСТОЧНИК KP.RU