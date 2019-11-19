Суд ООН обязал РФ предоставить меморандум по иску Украины

19 Нояб. 22:39 2019-11-19T22:43:28+03:00

Ранее представители украинской стороны заявили, что Киев ожидает решения Международного суда Организации по иску страны в 2022 году – в начале 2023 года

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В Международном суде ООН сообщили, что Россия обязана в срок до 8 декабря 2020 года предоставить контрмеморандум по иску Украины.

- Это срок для подачи контрмеморандума по делу, касающемуся применению международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, - сказано в официальном сообщении.

Напомним, ранее представитель украинской стороны заявил, что Киев ожидает решения суда ООН по украинскому иску в 2022 году – в начале 2023 года, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Госдуме объяснили последствия отказа Украины от российского газа. Это приведет к прямым и косвенным убыткам, по мнению экспертов. Депутат Игорь Ананских заявил, что киевским властям нужно поинтересоваться у граждан, что им ближе: покупать дешёвый газ напрямую из России или дорогой через нескольких посредников.

ИСТОЧНИК KP.RU