В ФАР поддержали идею продавать «красивые» номера на Госуслугах

19 Нояб. 22:57 2019-11-19T22:57:17+03:00

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Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев поддержал инициативу продажи «красивых» номеров на сайте Госуслуги. Он отметил, что в федерации на протяжении семи лет предлагали узаконить данную процедуру.

- Если нельзя с этим бороться, то это нужно узаконить. В противном случае происходят коррупционные схемы, - рассуждает Канаев.

В качестве варианта реализации возможны два варианта: аукцион и фиксированный тариф.

Первый способ практикуется в Саудовской Аравии, а второй в Великобритании. Контроль за реализацией стоит возложить на сотрудников ГИБДД, так как они лучше всех знают стоимость номеров.

- Мы выступаем за аукцион, чтобы каждый мог побороться за номера. Если будет фиксированная пошлина 5–10 тысяч рублей, то это ни о чем. Но этот шаг говорит о хорошем начале, - комментирует ФАН Сергей Канаев.

Ранее сообщалось, что МВД и Минэкономики согласовали порядок продажи красивых автомобильных номеров. Человек сможет заполнить заявление при регистрации авто. После проверить на сайте не заняты ли желаемые номера, если они в свободной продаже, то забронировать и оплатить в течении суток.

ИСТОЧНИК KP.RU