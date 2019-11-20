В Индии избили туриста из Австралии

СЕГОДНЯ 02:57 2019-11-20T03:28:52+03:00

По словам напавших на иностранца жителей деревни, он плохо вел себя с женщинами

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В индийском штате Карнатака произошло ЧП: местные жители связали и сильно избили иностранца – туриста из Австралии. По словам нападавших, тот плохо себя вел с их женщинами, за что они и наказали невоспитанного чужеродца.

35-летний австралиец по имени Уильям К. Джеймс осматривал в окрестностях небольшого городка Бадами местные достопримечательности — четыре пещерных храма, а потом на автобусе отправился в Багалкот. По невыясненным пока причинам турист вышел раньше и оказался в деревне Карнатака, где его и избили, сообщает The News Minute.

По данным издания, когда незадачливого путешественника после «воспитательной беседы» доставили в ближайшую к деревне больницу, медики установили, что он крепко пьян. Говорят, жить будет.

Начато расследование нападения на иностранца. Полиция выясняет все обстоятельства, расспрашивает обитателей деревни. Власти штата проинформировали о произошедшем посольство Австралии, подчеркнув при этом, что обычно местное население на туристов не нападает.

К слову, в прошлом году сайт kp.ru писал, как в Перу индейцы племени Шипибо-Конибо линчевали туриста из Канады, заподозрив его в убийстве своей старейшей шаманки.

ИСТОЧНИК KP.RU