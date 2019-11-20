Грету Тунберг нашли на фотографии, сделанной 120 лет назад
В Вашингтонском университете США в Пенсильвании нашли фотографию подростка, удивительно похожую на экоактивистку Грету Тунберг. Ту самую 16-летнюю девушку, которая на саммите ГА ООН отчитала президентов з бездействие в вопросах экологии. После того выступления Грета стала очень популярна, ее узнают на улицах, у нее появились последователи по всему мру и, конечно, такая популярность приводит к тому, что девушку «ищут» на исторических фото.
Когда фотография, сделанная на рубеже XIX и XX века на территории Юкона в Канаде, попала в Сеть, пользователи начали строить теории о том, что Грета на самом деле путешественница во времени.
В Сети решили, что девушка на этом фото очень похожа на Грету Фото: University of Washington
- Снимок был сделан примерно в 1898 году, - сообщает портал LAD Bible.
Грета ТунбергФото: GLOBAL LOOK PRESS
В действительности у Греты не совсем все гладко складывается с путешествиями. Девушка принципиально отказывается летать на самолетах. Поэтому, чтобы попасть на другой континент, она пересекает океан на катерах. Такое путешествие не быстрое. Особенно обидно, когда приезжаешь, но не туда - экоактивистка приехала на экологический саммит в Америку, а мероприятие перенесли обратно в Европу. Девушка вновь вынуждена была просить помощи у сторонников.
ИСТОЧНИК KP.RU