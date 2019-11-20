2019-11-20T10:48:35+03:00
В мире

Генсек НАТО: «Мы должны стремиться к улучшению отношений с Москвой»

При этом Йенс Столтенберг не желает жертвовать принципами альянса
Ольга МАТЫС
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Йенс СтолтенбергЙенс СтолтенбергФото: REUTERS
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что несмотря на все противоречия нужно налаживать связи с Россией.

«Нам нужны сдерживание, оборона и диалог. И нет никакого противоречия между тем, чтобы быть сильным и твердым и предлагать диалог. Наоборот, пока мы едины и сильны, мы можем вступить в политический диалог с Россией. Я твердо верю, что мы должны стремиться к улучшению отношений с Москвой. Но мы не можем пожертвовать нашими принципами или нашей безопасностью», - заявил Столтенберг испанской «El Pais».

Также глава НАТО привычно осудил возвращение Крыма в Россию, однако напомнил, что эта территория никогда не находилась в зоне ответственности альянса, поэтому НАТО никак не вмешивалось в события 2014 года:

«Крым не входит в НАТО. И именно поэтому мы разместили боевые войска на наших границах, чтобы было ясно, без всякого сомнения и риска недопонимания, что мы никогда не примем повторения крымских событий в любой стране НАТО. Это четкое сообщение. Если на любого союзника НАТО будет совершено нападение, на это ответит весь Альянс».

Ранее Йенс Столтенберг выразил надежду, что на ближайшей встрече министров иностранных дел стран НАТО космос будет признан «оперативной сферой» НАТО, где будут изучаться возможные военные угрозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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