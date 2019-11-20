2019-11-20T11:37:24+03:00
Общество

ВЦИОМ: Индекс счастья россиян снизился на десять пунктов

При этом большинство жителей России всё равно считают себя счастливыми
Ольга МАТЫС
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Семья по-прежнему является главным источником счастья для россиян.Семья по-прежнему является главным источником счастья для россиян.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Счастливыми себя ощущают большинство россиян, 81%, а несчастными - 17%. Об этом говорят опубликованные сегодня результаты опроса ВЦИОМ.

Семья по-прежнему является главным источником счастья для россиян: 29% опрошенных испытывают наибольшую радость благодаря своим родным. Также важными факторами счастья стали здоровье и жизнь — свои и близких (22%), наличие хорошей работы (13%) и детей (12%). Несчастными россияне чувствуют себя чаще из-за материальных трудностей (15%), проблем в стране (10%), проблем со здоровьем (5%) или из-за низкого уровня и задержки заработной платой (5%).

Однако, несмотря на такие позитивные результаты, показатель индекса счастья – разницы положительных и отрицательных ответов на вопрос о счастье – упал на семь пунктов. Если в ноябре 2018 года этот индекс составлял 71 пункт, то сейчас он остановился на 64 пунктах.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров особо отметил, что такое резкое падение индекса счастья нельзя целиком списывать на ежегодный сезон «осенней хандры», этот фактор обычно не влияет на показатели опроса так сильно, и настоящие причины снижения уровня счастья в стране другие. «Вероятно, речь идёт о росте неудовлетворенности части россиян своей жизнью в её важнейших аспектах, включая экономическое положение, уровень доходов, состояние рынка труда, перспективы общего изменения ситуации к лучшему», - объяснил Фёдоров.

Ранее «КП» представила несколько простых советов по борьбе с осенней апатией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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