2019-11-20T12:19:22+03:00
Экономика

Банк России предлагает ввести единую комиссию за переводы с карт

Размер сбора для всех видов клиентов и кредитных организаций определят банки самостоятельно
Ольга МАТЫС
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Размер сбора для всех видов клиентов и кредитных организаций определят банки самостоятельноРазмер сбора для всех видов клиентов и кредитных организаций определят банки самостоятельноФото: Анастасия ОСИПОВА
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Директор департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимир Таможников высказался о намерениях регулятора вернуться единым к комиссионным сборам за переводы. Причиной такого решения стало желание Банка России стимулировать конкуренцию между кредитными организациями. В случае если эту инициативу примут, размер комиссии банк будет устанавливать сам.

«Мы обсуждали это предложение один раз на рабочей группе совместно с ФАС, Минэком, Минфином в начале этого года, — рассказал Владимир Таможников в беседе с РБК. — Хотим еще раз вынести на обсуждение, поскольку к согласию не пришли. Там много мнений — мы же балансируем здесь, чтобы потребителю не стало хуже».

Инициатива об уравнивании комиссии за перевод появилась в Банке России и Федеральной антимонопольной службе в прошлом году, в начале 2019 года проводились обсуждения рабочей группы. Однако тогда к соглашению по размерам комиссии прийти не удалось.

Ранее стало известно, что ЦБ лишил лицензии банк «Кредитинвест» за нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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