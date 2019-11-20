На Украине подтвердили, что сын Байдена незаконно получил от компании Burisma 16,5 миллионов долларов

СЕГОДНЯ 13:54 2019-11-20T13:56:12+03:00

Об этом со ссылкой генпрокуратуру Украины сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский

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Сын Джозефа Байдена, Хантер, получил от украинской компании Burisma 16,5 миллионов долларов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский со ссылкой на генпрокуратуру Украины.

- Сын вице-президента Джо Байдена получал вознаграждение за свои услуги, полученными преступным путем, «отмытыми деньгами", - приводит его слова ТАСС.

По словам Дубинского, это деньги, которые не являются выручкой компании.

- Это деньги, украденные у граждан,- сказал украинский депутат.

Напомним, с просьбой расследовать дело Хантера Байдена президента Зеленского просил глава Белого дома Донаьд Трамп. Свой интерес он объяснял желанием искоренить коррупцию. Оппозиция США, демократы, считают, что таким образом американский президент просто хотел избавиться от политического конкурента. Байдена называют главным соперником Трампа на выборах президента. Просьба расследовать дело о коррупции Байдена обернулась для Трампа началом процедуры импичмента. Президента США обвинили в давлении на украинского коллегу, Трамп якобы шантажировал, если в Украине не начнут расследование, то страна не получит денег от США.

Бывший генпрокурор Украины считал, что Хантер Байден не нарушал закон.

ИСТОЧНИК KP.RU