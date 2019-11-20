В Госдуме предложили строить арендное жильё

СЕГОДНЯ 14:30 2019-11-20T14:30:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в среду, 20 ноября, заявила Минстрою о необходимости отдельной федеральной программы по строительству наёмных домов. Она также отметила, что программа способна решить жилищные проблемы многих очерёдников в стране.

- Нам очень нужен и полезен некоммерческий найм и наёмные дома, миллионами исчисляется число желающих уйти из очереди на социальный найм, - сказала ТАСС Хованская.

Замминистра строительства Никита Стасишин отметил, что в 80 регионах России очередь на жильё состоит не из малоимущих, а из тех, чьего дохода не достаточно для оформления ипотеки.

- Общее количество семей - 5 390. Общее количество человек - 30 228. Количество квадратных метров под сформированную очередь, которые необходимо построить, составляет 291 тыс. кв. м. На это из расчета средней стоимости кв. м, которую устанавливает Минстрой для строительства за счет муниципалитетов, субъектов и разных уровней бюджета необходимо 12 млрд рублей - уточнил зампредседателя.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину до 10 октября создать пути обеспечения жильём семьи с невысоким доходом. Увеличение объёмов строительства к 2024 году пройдёт в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".

Также премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях условий льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми. Льготную ипотечную ставку в 6% расширили на весь срок выплаты кредита.

ИСТОЧНИК KP.RU