2019-11-20T14:43:00+03:00
Политика

Путин назвал "россказнями" заявления об отсутствии демократических институтов в РФ

По словам президента, в нашей стране существуют такие элементы системы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин назвал россказнями заявления о том, что в нашей стране отсутствуют демократические институты. По словам главы государства, такие элементы политической системы существуют. Об этом было сказано на инвестиционном форуме "Россия зовет!" в среду, 20 ноября.

"Несмотря на всякие россказни об отсутствии демократических институтов в России, у нас такие существуют. И в политической сфере, и в сфере экономики, в общественной жизни и общественном сознании", - сказал Путин.

Сайт kp.ru писал, что ранее в рамках мероприятия президент прокомментировал также ситуацию с зарплатами и реальным доходами граждан. Он указал на то, что оклады растут, а фактические доходы стоят на месте, и поручил правительству исправить ситуацию. Также было сказано о необходимости создания качественных рабочих мест.

Путин выступает на форуме ВТБ Капитал Россия зовёт! .

ИСТОЧНИК KP.RU

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