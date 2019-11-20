Путин: зарплаты россиян растут, а реальные доходы нет

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-20T14:34:58+03:00

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Президент РФ Владимир Путин указал на то, что при росте зарплат жителей страны, их реальные доходы не увеличиваются. Такое заявление прозвучало в среду, 20 ноября, во время выступления главы государства на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

По словам Владимира Путина, ситуацию необходимо срочно менять.

"Безусловно, нужно изменить эту ситуацию, это важнейшее направление работы правительства. И результаты здесь пока весьма скромные", - сказал президент.

Путин выступает на форуме ВТБ Капитал Россия зовёт! .

Он подчеркнул, что перед правительством уже поставлена соответствующая задача. Также кабмину поручено создание качественных рабочих мест, увеличение вложений в предприятия и достижение динамичного развития экономики страны в целом.

Сайт kp.ru писал, что на настоящий момент почти 40% россиян постоянно занимают деньги у друзей и знакомых, чтобы дотянуть до следующей зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU