2019-11-20T14:53:36+03:00
Политика

Путин: «Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда!»

Президент России признался, что, по его мнению, украинский лидер «реально хочет изменить ситуацию к лучшему»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин принял участие в форуме "Россия зовет!"Владимир Путин принял участие в форуме "Россия зовет!"Фото: REUTERS
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Владимир Путин ответил на вопрос о том, какое у него отношение к Владимиру Зеленскому. В среду 20 ноября президент России принимает участие в инвестиционном форуме «Россия зовет!». Одна из тем, на которую главу государства попросили высказаться, касалась Украины и нового руководства этой страны.

- Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда! Мне кажется, он симпатичный человек. На мой взгляд, он реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе, - сказал Владимир Путин.

Он добавил, что не может пока сказать, насколько в состоянии Зеленский воплотить все задуманное.

Первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится 9 декабря в Париже. На эту дату назначен саммит в нормандском формате, к которому готовились долгие месяцы. Планируется, что главы стран России, Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе и попытаются найти выход из кризисной ситуации на юго-востоке Украины.

Путин: Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда! Мне кажется, он симпатичный человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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