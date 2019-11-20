Путин: «Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда!»
Владимир Путин ответил на вопрос о том, какое у него отношение к Владимиру Зеленскому. В среду 20 ноября президент России принимает участие в инвестиционном форуме «Россия зовет!». Одна из тем, на которую главу государства попросили высказаться, касалась Украины и нового руководства этой страны.
- Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда! Мне кажется, он симпатичный человек. На мой взгляд, он реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе, - сказал Владимир Путин.
Он добавил, что не может пока сказать, насколько в состоянии Зеленский воплотить все задуманное.
Первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится 9 декабря в Париже. На эту дату назначен саммит в нормандском формате, к которому готовились долгие месяцы. Планируется, что главы стран России, Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе и попытаются найти выход из кризисной ситуации на юго-востоке Украины.
Путин: Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда! Мне кажется, он симпатичный человек.
ИСТОЧНИК KP.RU