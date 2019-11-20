2019-11-20T14:50:38+03:00
Политика

Путин о санкциях: "Определенная тревога у меня была"

Президент России рассказал, что благодаря ограничениям стране удалось добиться успехов в импортозамещении [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель ТАССВладимир Путин. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Президент России Владимир Путин признался, что испытывал тревогу в период введения первых санкций, однако именно благодаря им стране удалось добиться больших успехов в сфере импортозамещения. Такая фраза прозвучала в среду, 20 ноября, на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

"После того, как первые шаги в санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была. Я хочу поблагодарить всех своих коллег, людей, которые работают, каждый на своем рабочем месте - в отраслях, на производствах, в конструкторских бюро, в НИИ. Сделан очень большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета", - сказал глава государства.

По его словам, достижения наблюдаются в самых разных сферах и отраслях.

Путин выступает на форуме ВТБ Капитал Россия зовёт! .

Сайт kp.ru писал, что активная стадия импортозамещения наступила после 2014 года. В отношении России начали вводить санкции за присоединение Крыма, да и сама Москва в ответ запретила ввоз определенной продукции в страну.

Путин о санкциях: После того, как первые шаги в санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была.

ИСТОЧНИК KP.RU

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