Население России продолжает сокращаться

СЕГОДНЯ 17:32 2019-11-20T17:32:37+03:00

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За период с января по сентябрь текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тысячи человек (0,03%). Такие данные опубликовал Росстат.

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, естественную убыль населения на 81,6% компенсировал миграционный прирост и на 1 октября в России проживает 146,7 миллиона человек.

Снижение числа родившихся за указанный период наблюдается в 82 субъектах России и числа умерших в 70 субъектах страны.

В целом число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза, в 32 российских субъектах это превышение составило от 1,5 до 2,1 раза. Естественный прирост населения был зафиксирован в 17 субъектах.

В прошлом году за аналогичный период население сократилось на 83,5 тысяч человек (0,06%), а число умерших превысило число родившихся в 1,1 раза.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлом году население России сократилось впервые за 10 лет. В целом за 2018 год оно уменьшилось на 87 тысяч человек. На 1 января 2019 года в стране проживало 146 миллионов 793 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU