Минобороны показало стрельбы САУ «Малка» - одной из самых мощных пушек в мире
Министерство обороны России опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек - 203-мм 2С7М «Малка», модернизированной российской компанией «Уралтрансмаш».
На записи - учебные стрельбы российской артиллерийской установки на полигоне в Кузбассе. Пушка нанесла удары по позициям условного противника на расстоянии 30 километров. Огонь корректировался при помощи беспилотника «Орлан-10».
В военном ведомстве отметили, что при испытании применялась новая методика: удары наносились по навесной траектории точечно с открытых огневых позиций.
Напомним, как сообщал kp.ru, «Уралтрансмаш» модернизировала артиллерийскую установку. Самоходная пушка получила новые коробки передач, агрегаты энергообеспечения и механизмы распределения. Кроме того, компания обновила комплекс системы противоатомной защиты и приборов наблюдения, а также аппаратуру внутренней связи и радиостанцию.
Применение самоходных артустановок Малка в ходе учения на Кузбассе.На Кузбассе испытали огневые возможности 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С7М Малка .
ИСТОЧНИК KP.RU