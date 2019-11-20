2019-11-20T19:32:55+03:00
Политика

Минобороны показало стрельбы САУ «Малка» - одной из самых мощных пушек в мире

Российская артиллерийская установка нанесла удар по позициям условного противника на расстоянии 30 километров
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Самоходная пушка 2C7M МалкаСамоходная пушка 2C7M МалкаФото: Иван МАКЕЕВ
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Министерство обороны России опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек - 203-мм 2С7М «Малка», модернизированной российской компанией «Уралтрансмаш».

На записи - учебные стрельбы российской артиллерийской установки на полигоне в Кузбассе. Пушка нанесла удары по позициям условного противника на расстоянии 30 километров. Огонь корректировался при помощи беспилотника «Орлан-10».

В военном ведомстве отметили, что при испытании применялась новая методика: удары наносились по навесной траектории точечно с открытых огневых позиций.

Напомним, как сообщал kp.ru, «Уралтрансмаш» модернизировала артиллерийскую установку. Самоходная пушка получила новые коробки передач, агрегаты энергообеспечения и механизмы распределения. Кроме того, компания обновила комплекс системы противоатомной защиты и приборов наблюдения, а также аппаратуру внутренней связи и радиостанцию.

Применение самоходных артустановок Малка в ходе учения на Кузбассе.На Кузбассе испытали огневые возможности 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С7М Малка .

ИСТОЧНИК KP.RU

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