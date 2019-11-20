2019-11-20T19:59:15+03:00
Политика

Украинский эксперт «нокаутировал» американца в эфире «Россия 1»

В политическом шоу «Кто против?» устроили драку в прямом эфире [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Украинский эксперт «нокаутировал» американца в эфире «Россия 1»Украинский эксперт «нокаутировал» американца в эфире «Россия 1»Фото: Кадр видео
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Василь Вакаров, украинский эксперт политического шоу «Кто против?» на канале «Россия 1», напал на своего американского коллегу Грэга Вайнера в прямом эфире. Видео драки опубликовал у себя в Twitter ведущий Владимир Соловьев.

«Василь отправил Грэга в нокаут...», - прокомментировал он опубликованную запись.

Эксперты на повышенных тонах обсуждали влияние других государств на украинские власти, а также отношения Вашингтона и Киева на фоне процедуры импичмента в отношении американского президента.

Вакаров заявил, что, если ранее на Украину и оказывала влияние Россия, то теперь это делают Штаты. В свою очередь Вайнер отметил, что не стоит жаловаться в студии, лучше обратиться напрямую в Белый дом.

Более того, американский эксперт начал перебивать украинского коллегу. Вакаров не сдержался и плеснул в Вайнера водой, после чего толкнул его. Американец упал и ударился головой о декорации.

После «нокаута» эфир прервался на рекламу, а обоих экспертов удалили из студии. По словам ведущего Дмитрия Куликова, с американским экспертом «все в порядке».

Напомним, ранее в эфире телепрограммы «Говорит великий Львов» украинского журналиста схватили за ухо, обвинив в «работе на ФСБ». Работник СМИ призывал к скорейшему миру в Донбассе и встречи «нормандской четверки».

"Кто против?": социально-политическое ток-шоу с Дмитрием Куликовым от 20.11.2019."Кто против?": социально-политическое ток-шоу с Дмитрием Куликовым от 20.11.2019 В ходе эфира обсуждаются несколько тем дня в зависимости от информационной повестки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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