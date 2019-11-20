2019-11-20T20:48:06+03:00
Политика

МИД РФ назвал абсурдным требование спикера парламента Эстонии «вернуть территории»

В Таллине вспомнили утративший юридическую силу Тартуский мирный договор
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД РФ назвал абсурдным требование спикера парламента Эстонии «вернуть территории»МИД РФ назвал абсурдным требование спикера парламента Эстонии «вернуть территории»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Тартуский мирный договор принадлежит истории и вопрос о «пяти процентах эстонской земли», которые находятся на нынешней территории России, является закрытым «раз и навсегда». Такое заявление сделала представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Мы уже неоднократно отмечали, что эта тема закрыта раз и навсегда, обсуждать ее не намерены. Тартуский договор принадлежит истории», - заявила представитель внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Москвой, эстонское руководство «продолжает делать все более провокационные и абсурдные заявления».

Напомним, накануне в Эстонии в очередной раз подняли вопрос о признании границ в рамках утратившего юридическую силу Тартуского мирного договора от 1920 года. Спикер парламента прибалтийской республики, член националистической Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас потребовал «вернуть аннексированные Россией эстонские территории»

ИСТОЧНИК KP.RU

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