2019-11-20T06:47:36+03:00
Политика

В Таллине заявили, что Россия должна вернуть «эстонские территории»

По словам спикера парламента прибалтийской республики, для ратификации пограничного договора Москве нужно признать границы Эстонии в рамках Тартуского договора
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Подобные заявления из Таллина звучат не впервыеПодобные заявления из Таллина звучат не впервыеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Таллине в очередной раз подняли вопрос о признании границ Эстонии в рамках утратившего юридическую силу Тартуского мирного договора от 1920 года и «пяти процентах эстонской земли», якобы «аннексированных» нашей страной.

Об этом заявил спикер парламента прибалтийской республики, член националистической Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас (Henn Polluaas). По его словам, Москва должна «вернуть» Таллину «захваченные» территории, восстановив границы по документу, который утратил силу в 1940 году, когда Эстония вошла в состав СССР.

«У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии», — написал Пыллуаас на своей странице в Facebook.

Он добавил, что «все страны признали Эстонию» именно в границах, указанных в Тартуском договоре, и продвижение в вопросе ратификации пограничного договора возможно только тогда, когда и Россия признает определенные им границы.

Стоит отметить, что подобные заявления звучат из Таллина со времен распада Советского союза. Как писал kp.ru, эксперты считают, что территориальные претензии Эстонии к нашей стране не имеют никаких оснований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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