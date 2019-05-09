Таллин: в руках России находится 5,2% территории Эстонии

СЕГОДНЯ 14:50 2019-05-09T14:50:37+03:00

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Вопрос с эстонской территорией, которая «до сих пор находится в руках России» должен быть решен. Соответствующую территориальную претензию Таллина озвучил Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме на пресс-конференции правительства в четверг, 9 марта.

«Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», - сказал глава МВД Эстонии, добавив, что воевать с Россией Таллин не собирается и готов ждать, когда вопрос будет решен в рамках международного права.

Хельме также является лидером националистической Консервативной народной партии (EKRE), которая в марте этого года на парламентских выборах 18% голосов. Эта партия изначально требовала отдать Эстонии Ивангород и часть Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU