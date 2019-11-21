США пригрозили остановить запуск "Северного потока-2"

СЕГОДНЯ 07:31 2019-11-21T07:56:47+03:00

По мнению американского сенатора, трубопровод может принести миллиарды долларов для "подпитки российской агрессии"

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Сенатор Штатов от Республиканской партии Тед Круз заявил, что США путем санкций способны более чем на год задержать введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".

- В то же время он навредит всей Европе, сделав Западную Европу более зависимой от российской энергии, более подверженной экономическому сдерживанию, - отметил Круз.

Политик также подчеркнул, что запуск работы газопровода может принести миллиарды долларов для "подпитки российской агрессии" и нанести серьезный ущерб европейским странам.

- Всем заинтересованным сторонам будет лучше, если Европа будет получать энергию из источников, которые не станут использовать ее как способ шантажа, - уверен Круз.

Также он заявил, что что если Европа вместо этого будет получать газ из Штатов, то это поможет создать новые рабочие места для американцев, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ФРГ решили смягчить газовую директиву ЕС для "Северного потока - 2". Согласно новому законопроекту, операторы трубопроводов, даже из третьих стран, и поставщики газа должны быть полностью независимыми.

ИСТОЧНИК KP.RU