СЕГОДНЯ 08:39 2019-11-21T09:06:16+03:00

"У нас нет времени ждать": экс-министр Украины призвала перестать считать Зеленского хорошим Фото: REUTERS

Елена Лукаш заявила, что согласно конституции, первым пунктом стоит народовластие, которого на Украине по факту нет

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Украинский экс - министр юстиции Елена Лукаш призвала сограждан перестать считать действующего президента страны Владимира Зеленского хорошим, а его окружение плохим.

Она заявила, что согласно конституции, первым пунктом стоит народовластие, которого на Украине по факту нет.

- Следующее, что он обещал, это выборы по открытым спискам. Где закон? Он обещал, что за кнопкодавство будет автоматическое лишение мандата. Кнопкодавов от "Слуги народа" видели? Их лишили мандата? - заявила Лукаш.

Она также подчеркнула, что "прекратить верить в добрую сказку о том, что царь хороший, а бояре плохие", сообщает телеканал NewsOne.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в офисе Владимира Зеленского видят в контактах с российским лидером Владимиром Путиным надежду на мир в Донбассе. Глава офиса лидера Незалежной заявил, что звонил руководству администрации президента РФ несколько раз, но разговор не состоялся.

ИСТОЧНИК KP.RU