"У нас нет времени ждать": экс-министр Украины призвала перестать считать Зеленского хорошим
Украинский экс - министр юстиции Елена Лукаш призвала сограждан перестать считать действующего президента страны Владимира Зеленского хорошим, а его окружение плохим.
Она заявила, что согласно конституции, первым пунктом стоит народовластие, которого на Украине по факту нет.
- Следующее, что он обещал, это выборы по открытым спискам. Где закон? Он обещал, что за кнопкодавство будет автоматическое лишение мандата. Кнопкодавов от "Слуги народа" видели? Их лишили мандата? - заявила Лукаш.
Она также подчеркнула, что "прекратить верить в добрую сказку о том, что царь хороший, а бояре плохие", сообщает телеканал NewsOne.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в офисе Владимира Зеленского видят в контактах с российским лидером Владимиром Путиным надежду на мир в Донбассе. Глава офиса лидера Незалежной заявил, что звонил руководству администрации президента РФ несколько раз, но разговор не состоялся.
ИСТОЧНИК KP.RU