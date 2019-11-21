2019-11-21T09:54:53+03:00
Общество

Почти половина российских мужчин готова выйти в декрет

Возложить на себя все бытовые хлопоты смогли 5% отцов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Почти половина мужчин России заявили, что готовы уйти в отпуск по уходу за ребёнкомПочти половина мужчин России заявили, что готовы уйти в отпуск по уходу за ребёнкомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Опрос, проведённый среди семей с детьми, показал насколько россияне готовы разделять свои бытовые и родительские обязанности, а также то, какая часть пар предпочитает нестандартные для российских устоев модели семьи.

Почти половина мужчин России (46%) заявили, что готовы уйти в отпуск по уходу за ребёнком - показал результат голосования среди пользователей проекта "Дети Mail.ru". Однако половина из согласившихся уточнили, что готовы на такой шаг только в крайнем случае. 38% опрошенных мужчин сказали, что никогда не пойдут на подобные меры - пишет ТАСС.

Матери, ушедшие в декрет, сегодня в абсолютном большинстве - они составляют 94%. Также две трети мам уходят на больничный каждый раз, когда ребёнок заболевает. Бабушки и дедушки помогают 12% семей, а больничный по очереди берут всего 9% семей. Пары, в которых заботиться о приболевшем ребёнке остаётся только муж, составили 8%.

Опрос также затронул тему распределения бытовых обязанностей. Почти половина (49%) опрошенных ответили, что живут по модели "мужчина-добытчик и мама-домохозяйка". Делить обязанности "по-честному" предпочитают 34% респондентов. У 16% семей на женщине лежит как воспитательная, так и финансовая ответственность. Всего у 5% опрошенных семей мама занимается только заработком, а папа ведением хозяйства.

Недавно сайт kp.ru рассказывал о семье в Перми, в которой отец вышел в декрет, а мать вернулась на работу спустя три месяца после рождения сына.

Напомним, что 31 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила Госдуме включить в трудовой стаж время отпуска по уходу за ребёнком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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