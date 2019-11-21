2019-11-21T11:35:16+03:00
Происшествия

В пробке в центре Москвы мужчина открыл стрельбу по таксистам

Раздражённый пробками водитель применил "травмат"
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Московская полиция начала проверку и уже задержала подозреваемогоМосковская полиция начала проверку и уже задержала подозреваемогоФото: Олег ЗОЛОТО
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В среду 21 ноября в отделение полиции Китай-города обратился таксист, который рассказал, что накануне в пробке к нему подошёл мужчина и грубо потребовал, чтобы таксист уехал. В ответ на отказ из-за затора впереди мужчина ударил таксиста и выстрелил в него из газового травматического пистолета, затем он выстрелил и в другого таксиста, но промахнулся.

Московская полиция начала проверку и уже задержала подозреваемого, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД центрального округа Москвы.

"По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции доставлен гражданин 1986 года рождения, проживающий в столице", - добавляется в сообщении ведомства.

Аналогичный случай произошёл в мае в подмосковном Одинцове, где драка во дворе закончилась стрельбой, в которой пострадал таксист.

В Пскове в 2018 году двое мужчин ограбили таксиста, угрожая ему охотничьим ружьём. Они заманили водителя в безлюдное место под предлогом возврата оставленного заранее в такси паспорта. Мужчин задержали по показаниям потерпевшего, запомнившего все данные их документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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