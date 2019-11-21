2019-11-21T12:12:18+03:00
Политика

Польский евродепутат пожаловался на "традицию" Франции поддаваться России

Яцек Сариуш-Вольский считает, что Эммануэль Макрон "кланяется" Москве, компенсируя неудачи во внутренней политике
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эммануэль Макрон с женой и президент России Владимир ПутинЭммануэль Макрон с женой и президент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Во Франции существует давняя "традиция" поддаваться российскому "давлению". Такое мнение высказал польский депутат Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольский.

Он заявил, что "пророссийские" настроения наблюдаются в политических элитах республики, в том числе в окружении самого президента Эммануэля Макрона.

"Я думаю, Макрон очень восприимчив российскому давлению. Впрочем, во Франции это многолетняя традиции. Там издавна был пророссийский уклон, особенно в левой части элиты. В правой, впрочем, тоже", — сказал евродепутат.

Сариуш-Вольский считает, что президент Франции "кланяется" Москве с намерением компенсировать свои неудачи во внутренней политике. При этом он не считается с интересами Польши и всей остальной Европы.

Об этом якобы свидетельствует недавнее высказывание Макрона о НАТО. Сайт kp.ru писал, что, по мнению главы государства, у североатлантического альянса наступила "смерть мозга".

"Нет, НАТО в добром здравии... Тот факт, что вы слышите голоса, которые ставят авторитет альянса под сомнение, говорит о далеко идущей безответственности", - сказал поляк в интервью Polska Times.

ИСТОЧНИК KP.RU

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