Польский евродепутат пожаловался на "традицию" Франции поддаваться России
Во Франции существует давняя "традиция" поддаваться российскому "давлению". Такое мнение высказал польский депутат Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольский.
Он заявил, что "пророссийские" настроения наблюдаются в политических элитах республики, в том числе в окружении самого президента Эммануэля Макрона.
"Я думаю, Макрон очень восприимчив российскому давлению. Впрочем, во Франции это многолетняя традиции. Там издавна был пророссийский уклон, особенно в левой части элиты. В правой, впрочем, тоже", — сказал евродепутат.
Сариуш-Вольский считает, что президент Франции "кланяется" Москве с намерением компенсировать свои неудачи во внутренней политике. При этом он не считается с интересами Польши и всей остальной Европы.
Об этом якобы свидетельствует недавнее высказывание Макрона о НАТО. Сайт kp.ru писал, что, по мнению главы государства, у североатлантического альянса наступила "смерть мозга".
"Нет, НАТО в добром здравии... Тот факт, что вы слышите голоса, которые ставят авторитет альянса под сомнение, говорит о далеко идущей безответственности", - сказал поляк в интервью Polska Times.
ИСТОЧНИК KP.RU