2019-11-21T14:15:05+03:00
Общество

МИД РФ предупредил российских туристов о сложных метеоусловиях в Италии и Австралии

В ведомстве также рассказали о высоком уровне загрязнения воздуха в столичном регионе Индии.
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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МИД РФ предупредил российских туристов о сложных метеоусловиях в Италии и АвстралииМИД РФ предупредил российских туристов о сложных метеоусловиях в Италии и АвстралииФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Министерстве иностранных дел РФ предупредили российских туристов о "желтом уровне" метеоопасности в некоторых областях Италии из-за мощных дождей и наводнений, а также о сложных метеоусловиях в Австралии.

По словам представителей ведомства, в столичном регионе Индии сейчас наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха.

- В областях Лацио, Тоскана, Лигурия и Пьемонт сохраняется "желтый уровень" метеоопасности; возможны сбои энергоснабжения, ограничение движения по автомагистралям, - заявили в ведомстве по поводу Италии.

В МИД РФ уточнили, что в Автралии в штатах Южная Австралия, Новый Южный Уэльс и Тасмания сохраняются сложные метеоусловия.

- Жара с низкой влажностью и сильным ветром; действует предупреждение в связи с лесными пожарами, - рассказали в ведомстве, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о то, что метеорологи назвали главную причину наводнения в Венеции. Глава венецианского центра прогнозов и мониторинга приливов Альвизе Папа рассказал, чем обусловлено одно из самых масштабных наводнений в истории города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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