МИД РФ предупредил российских туристов о сложных метеоусловиях в Италии и Австралии
В Министерстве иностранных дел РФ предупредили российских туристов о "желтом уровне" метеоопасности в некоторых областях Италии из-за мощных дождей и наводнений, а также о сложных метеоусловиях в Австралии.
По словам представителей ведомства, в столичном регионе Индии сейчас наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха.
- В областях Лацио, Тоскана, Лигурия и Пьемонт сохраняется "желтый уровень" метеоопасности; возможны сбои энергоснабжения, ограничение движения по автомагистралям, - заявили в ведомстве по поводу Италии.
В МИД РФ уточнили, что в Автралии в штатах Южная Австралия, Новый Южный Уэльс и Тасмания сохраняются сложные метеоусловия.
- Жара с низкой влажностью и сильным ветром; действует предупреждение в связи с лесными пожарами, - рассказали в ведомстве, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о то, что метеорологи назвали главную причину наводнения в Венеции. Глава венецианского центра прогнозов и мониторинга приливов Альвизе Папа рассказал, чем обусловлено одно из самых масштабных наводнений в истории города.
ИСТОЧНИК KP.RU