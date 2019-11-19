"Что-то изменилось": Метеорологи назвали главную причину наводнения в Венеции

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-19T11:47:17+03:00

Высокий прилив в сочетании с сильными порывами ветра и крайне низким атмосферным давлением ударили сильнее всего именно по Венеции Фото: REUTERS

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Рекордный уровень затоплений Венеции, по мнению физика Альвизе Папа, объясняется в первую очередь неудачным совпадением плохих погодных условий – почти весь север Италии оказался зажат между двумя мощными антициклонами. Высокий прилив в сочетании с сильными порывами ветра и крайне низким атмосферным давлением ударили сильнее всего именно по Венеции, где уровень воды сейчас стремится к двум метрам. Однако, как заявил Альвизе Папа, «адские дни» в Италии – также следствие и изменений климата во всем мире.

"Явления подобной мощи мы не видели. И то, что оно произошло, означает, что такое может повториться… О том, есть ли в этом последствия глобального потепления, мы сможем говорить через 20-30 лет. Можно ли связать наводнение с изменениями климата? Абсолютно да, потому что за 200 лет мы таких явлений не фиксировали, а это значит, что что-то изменилось", - цитирует Альвизе Папа РИА Новости.

Напомним, что устранение последствий сильнейшего за 53 года наводнения в Венеции может обойтись властям в миллиард евро. Благотворительные пожертвования люди перечисляют со всего мира. Так, российские топ-менеджеры пожертвовали на помощь в восстановлении города в общей сложности миллион евро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/744704" frameborder="0"></iframe> Площадь Сан-Марко оказалась под водой."Сердце" Венеции, к которому стекались тысячи туристов, покрыто почти метровым слоем воды

ИСТОЧНИК KP.RU